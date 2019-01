St. Katharina: Gelungene Modernisierung des Pfarrheims bald abgeschlossen

Willich Kurz vor der Fertigstellung steht das Pfarrheim St. Katharina. Nach der Modernisierung des Gebäudes soll es im kommenden Monat eröffnet werden.

Offiziell haben sich die Türen noch nicht geöffnet, aber dafür hat der neu gestaltete Eingang vom Pfarrheim St. Katharina schon viel Lob bekommen. Was vorher mit dem langgezogenen Vordach und dem dunklen Holz immer etwas düster wirkte, hat sich in ein einladendes, offenes und helles Entree verwandelt. Eine lichte Glas- und Stahlfront in Grau- und Beigetönen sowie einem roten Eyecatcher, der sich als breite Wand über zwei Etagen zieht, begrüßt die vorübergehenden Passanten. Dazu kommen die in Weiß gehaltenen Fenster, die sich rechts und links anschließen. „Wir haben keine neuen Fenster eingesetzt, sondern die alten weiß gestrichen, um dem Ganzen einen freundlicheren Eindruck zu geben. Lediglich dort, wo Butzenscheiben vorhanden waren, haben wir diese durch eine normale Verglasung ersetzt“, informiert Pfarrer Jürgen Lenzen.