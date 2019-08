Konjunkturumfrage der IHK : Unternehmen zufrieden – aber vorsichtig

Bergisches Land Die Industrie- und Handelskammer Köln, die auch für Radevormwald, Wermelskirchen und Hückeswagen zuständig ist, hat in ihrer Sommer-Konjunkturumfrage kleine und mittlere Unternehmen befragt.

Gute Geschäftslage, eingetrübte Erwartungen für die kommenden Monate – auf diesen knappen Nenner bringt die IHK Köln das Ergebnis der Sommer-Konjunkturumfrage bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Region. Befragt wurden Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten in Köln, Leverkusen, im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinisch-Bergischen und im Oberbergischen Kreis.

Lageindikator In der Stadt Köln (2019: 29,6 Punkte; 2018: 24,4 Punkte), im Rhein-Erft-Kreis (2019: 21,6 Punkte; 2018: 18,4 Punkte) und im Rheinisch-Bergischen Kreis (2019: 41,7 Punkte; 2018: 34,5 Punkte) ist der Lage-Indikator im Vergleich zur vergangenen Umfrage per saldo gestiegen; in Leverkusen (2019: 15 Punkte, 2018: 33,3 Punkte) und im Oberbergischen Kreis (2019: 33,3 Punkte, 2018: 43,7 Punkte) hat er sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Auch der Geschäftsklimaindikator zu den Erwartungen ist gegenüber der Vorjahresumfrage um 9,9 Prozent gesunken und liegt mit 2,6 Punkten beim niedrigsten Wert seit 2013. „Die Konjunktur und die kleinen und mittelgroßen Unternehmen können sich ganz offensichtlich nicht vom zunehmend schwieriger werdenden außenwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln“, sagt Dr. Ulrich S. Soénius, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik. Sinkende Exporterwartungen und Investitionsabsichten Exporte spielen zwar nur bei etwa 20 Prozent der Unternehmen eine Rolle. Von denen, die im Ausland aktiv sind, rechnen drei Prozent mit steigenden Exportchancen, 2,5 Prozent erwarten Rückgänge. Auch die Investitionsdynamik in der IHK-Region fällt im Vergleich zum Vorjahr zurück: Nur noch 18 (2018: 22) Prozent der Unternehmen wollen ihre Investitionen ausweiten, darunter vor allem Dienstleistungsunternehmen. Im Handel und in der Industrie hingegen rechnen die Unternehmen mit geringeren Investitionen als zuletzt; 20 Prozent der Betriebe wollen ihre Investitionen zurückfahren.

Auch die Erwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen an die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten sind in den Teilregionen unterschiedlich: Während die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Rhein-Erft-Kreis und im Oberbergischen Kreis von einer ähnlichen Entwicklung wie in den vergangenen zwölf Monaten ausgehen, blicken die Betriebe in den Städten Köln und Leverkusen deutlich zurückhaltender auf die künftige Entwicklung als im Vorjahr.