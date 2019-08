Nacht der Museen in Radevormwald : Fachsimpeln im Zweiradmuseum

Radevormwald Im Zweiradmuseum der IG Bismarck staunten viele Besucher über die alten Räder und deren Technik.

Die Köpfe zusammenstecken, um sich die alte Technik der Fahrräder einmal genauer anzuschauen – diese Chance nutzten die beiden Freunde Eberhard Vaupel und Bruno Jantos am Samstagabend im Museum der IG Bismarck in der Schlossmachergalerie. Hier bestaunten viele Besucher Zweiräder in allen Variationen. Zum dritten Mal öffnete das kleine Museum am Abend, was vor allem bei den männlichen Besuchern bestens ankam. „Schöne Räder. Solch ein Rennrad hätte ich gerne schon als Junge besessen, doch damals waren sie nicht erschwinglich“, sagte Eberhard Vaupel. Ein einfaches Knabenrad musste reichen. Auch Bruno Jantos fallen Anekdoten mit seinem Jugendrad ein. „Damals habe ich noch gerne an Rädern geschraubt. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Und wenn es sein musste, sogar geschweißt“, berichtete er. Die alten Bismarck-Räder bewunderten die beiden sehr. „Wir werden noch ins Heimatmuseum wechseln“, sagten sie.