St. Katharina in Willich : Pfarrheim ist nun barrierefrei

Pfarrer Jürgen Lenzen weihte das aufwändig sanierte Pfarrheim ein. Viele Gäste kamen zur Feier. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Nach einem Jahr der Sanierung öffnete das Pfarrheim von St. Katharina jetzt offiziell.

Von Bianca Treffer

Ungewöhnliche Klänge sind es, die die Besucher beim Gang ins Pfarrheim von St. Katharina begleiten. Drei Alphorn-Spieler stehen mit ihren langen Instrumenten vor dem neu gestalteten Eingang und begrüßen die Gäste, die in einer langen Schlange vor der Eingangstür stehen und sich langsam ins Innere des Pfarrheims schieben. „Die Alphorngruppe probt hier regelmäßig und bot an, zur Eröffnung zu spielen“, sagt Paul Schrömbges vom Kirchenvorstand. Ein schönes Angebot für ein ganz besonderes Ereignis: Nachdem das Pfarrheim ein Jahr lang eine große Baustelle war, stand jetzt die feierliche Eröffnung an. Gründlich saniert und umgestaltet präsentiert es sich jetzt.

Neugierige Blicke wandern durch die Räume. „Es ist schön hell geworden“, „Die Barrierefreiheit ist wunderbar“, „Die neuen Toilettenanlagen sind sehr gut gelungen“, „Es ist ein sehr großzügiges Haus geworden“ – das Lob der Besucher kommt von allen Seiten. Das aus dem Jahr 1983 stammende, 886 Quadratmeter große Gebäude präsentiert sich mit der Vielzahl der Baumaßnahmen nun barrierefrei. Ein Aufzug verbindet die Etagen, störende Stufenkonstruktionen im Boden sind verschwunden, es gibt nicht nur kernsanierte Toilettenanlagen, sondern auch eine großzügige Behindertentoilette. Dazu kommt die Öffnung der Räume im Obergeschoss. Das einladende Bild, das Eingang und Foyer vermitteln, zieht sich durch das gesamte Gebäude. Große, helle Räume sind entstanden, was nicht nur bei der neuen Küche Wirkung zeigt. Eine neue Möblierung samt neuer Beleuchtung tut das Übrige hinzu.

Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 970.000 Euro, die von der Kirchengemeinde, der Stiftung St. Katharina, dem Bistum Aachen und dem Förderverein getragen wurden. Ein bewegender Moment, als Pfarrer Jürgen Lenzen zur Einsegnung schreitet und das Kreuz wieder an seinen gewohnten Platz hängt, wobei es durch die weiße Wand intensiver zur Geltung kommt, als es einst durch die dunklere Wandgestaltung der Fall war. „Nun muss unser Pfarrheim wieder mit Leben gefüllt werden, von uns selbst. Unser Pfarrheim soll ein Haus des Miteinanders sein“, sagt Schrömbges in seiner Begrüßungsrede.

Ob für Kommunionkinder, Firmlinge, Jugendgruppen aller Art, Freundeskreise und Vereine oder für Veranstaltungen und private Feiern: Das Pfarrheim steht allen Menschen offen. Schrömbges blickt aber nicht nur in die Zukunft, sondern lässt auch ein Stück Geschichte lebendig werden. Das 1928 bezogene Josefsheim, in dem seinerzeit das soziale Leben der Pfarrer gepflegt wurde, die Aufgabe des Josefsheims, der Bau des neuen Pfarrheims direkt neben dem Pfarrhaus und dazu die in den vergangenen zwölf Jahren erfolgten großen Veränderungen innerhalb der Gemeinde, angefangen beim Krankenhausverkauf über die Sanierungen von Kirche, Pfarrhaus und Bücherei bis hin zur Eröffnung der Jugendeinrichtung „Karo11“. Das Kirchenvorstandsmitglied macht klar, was in den vergangenen Jahren alles geleistet wurde, damit St. Katharina für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt ist und der Zukunft ruhig entgegenblicken kann.