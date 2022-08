Kooperationsvereinbarung für den Oberbergischen Kreis : Viel Bewegung für Pflegepersonen

Radevormwald Am kommenden Donnerstag wird auf Kreisebene eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die den Ausbau des Fortbildungsangebots in der Kindertagespflege mit Sport- und Bewegungsangeboten für Kindertagespflegepersonen im Oberbergischen Kreis gewährleisten soll.

Es geht um die Zukunft von Mädchen und Jungen: Um den Ausbau des Fortbildungsangebots in der Kindertagespflege mit Sport- und Bewegungsangeboten für Kindertagespflegepersonen im Oberbergischen Kreis zu gewährleisten, wird am kommenden Donnerstag eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Oberbergischen Kreis (Koordinierungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung als Prozessbegleiterin und Kreisjugendamt), dem Kreissportbund Oberberg, der Familienbildungsstätte „Haus der Familie Wipperfürth“, dem Tagesmütternetz Oberberg sowie den Städten Radevormwald, Wipperfürth, Gummersbach und Wiehl mit ihren jeweiligen Stadtjugendämtern im Kreishaus in Gummersbach geschlossen.

In der Pressekonferenz am Donnerstag wird das Konzept zur Förderung des kreisweiten Fortbildungsangebots zur Bewegungsförderung in der Kindertagespflege vorgestellt, kündigt der Kreis an.