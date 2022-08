Bergerhof und Wupper : Zehn Jahre Grundschulverbund

Bergerhof/Wupper Am 10. September wird mit viel Bewegung auf dem Sportplatz auf der Brede gefeiert. Eine Schulsport-Event-Firma baut eine große Bewegungslandschaft auf.

Ein zehnjähriges Bestehen mag zwar kein richtiges Jubiläum sein, aber immerhin doch ein trifftiger Grund, ausgiebig zu feiern. Seit zehn Jahren besteht der Grundschulverbund Bergerhof-Wupper. „Mit einem großen Schulfest wollen wir dieses Jahr das Jubiläum feiern“, kündigt Schulleiterin Tanja Heynen an. Als bewegte Grundschule liege es nahe, dass man gerne das Motto „Spaß an der Bewegung“ aufgreife. Hierfür verwandelt eine Schulsport-Event-Firma den Sportplatz Auf der Brede in eine Bewegungslandschaft. Die einzelnen Bewegungsmodule und Stationen werden von allen Klassen nacheinander durchlaufen. Die Mädchen und Jungen können sich an den einzelnen Stationen austoben, Teamgeist im Klassenverband zeigen und kooperatives Agieren beweisen, heißt es in der Ankündigung. Durch den Aufbau aller Stationen auf dem Sportplatz können sämtliche Aktionen gut eingesehen werden. Eltern und Geschwisterkinder sind an diesem Tag eingeladen, das Event zu begleiten, anzufeuern oder bei Kaffee, Kuchen und Würstchen ins Gespräch zu kommen. Auch für Geschwisterkinder ist die eine oder andere Aktion geplant.