Stadtverwaltung, Stadtwerke unbd Bäder GmbH in Radevormwald : Bürgermeister ruft zum Energiesparen auf

Radevormwald Mit einem großen Sparkonzept reagiert die Stadtverwaltung auf die Gas- und Energiemangellage im Herbst und Winter. Es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Auch die Bürger sollen sparen.

„Unser Ziel ist es, mindestens 15 Prozent an Energie einzusparen“, kündigt Mans an. Auch die Bäder GmbH und die Stadtwerke als städtische Gesellschaften müssten ihren Beitrag zum Energiesparen leisten – und tun dies teils schon. So hat das „life-ness“ die Wassertemperatur bereits um anderthalb Grad von 28 auf 26,5 und die Lufttemperatur von 31 auf 28,5 Grad gesenkt. Außerdem wird der Saunabereich ab 1. September mindestens bis April/Mai 2023 geschlossen. Weitere Maßnahmen: Reduzierung der Filterreinigung auf eine Reinigung pro Woche, Ausschalten der Werbung zu geeigneten Betriebszeiten, Absenkung der Raumtemperatur im Nessi-Kinderland von 23 auf 21 Grad und weniger Parkplatzbeleuchtung, die künftig über einen Dimmer geregelt werden soll.

Der Erste Beigeordnete und Kämmerer Simon Woywod, zugleich Geschäftsführer der Bäder GmbH, skizzierte die kurzfristigen Maßnahmen. Dazu zählen die dauerhafte Nachtabsenkung der Heizungen, die erst bei einer Außentemperatur von unter zehn Grad anspringen, Hände waschen nur noch mit kaltem Wasser und ein Verbot von Heizlüftern in den Büros. „Das sind richtige Energiefresser“; sagte Woywod. Die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden wird von 20 auf 19 Grad gesenkt, was ein Einsparpotenzial von zehn Prozent ergeben soll. In den Sporthallen sinkt die Temperatur auf 17 bis 19 Grad, was fünf Prozent Energie einspart. Hinzu kommt die energetische Optimierung von Heizungsanlagen (derzeit werden weitere Bestandsanlagen in 23 Gebäuden auf ihre Netzwerkfähigkeit geprüft), die Optimierung der Schatzeiten von öffentlicher Beleuchtung – Straßenbeleuchtung soll später eingeschaltet und in gezielten Bereichen nachts von 1.30 bis 4.30 Uhr auch komplett ausgeschaltet werden. „Das muss natürlich verkehrs- und sicherheitstechnisch möglich sein. Wir wollen keine dunklen Ecken schaffen und vor allem keine Angsträume“, sagt Woywod. Perspektivisch könnten künftig auch Bewegungsmelder in Wohngebieten zum Einsatz kommen. Die öffentlichen Brunnen werden schon Ende September statt Ende Oktober abgeschaltet und die städtische Ampelanlage an der Telegrafenstraße wird auf LED umgestellt. „Das ist eine Technik, die eine immense Bedeutung hat“, sagt Woywod.