Asiatisches Museum in Radevormwald : Schlagerparty mit Lichterfest im großen Museumsgarten

Sieplenbusch Die Agentur Rheinschlager lädt für Sonntag, 4. September, 14 bis 19 Uhr, zu einer großen Schlagerparty in den Garten des Asiatischen Museums in Sieplenbusch. Zu dieser Premiere werden nach Angaben von Guido Schulmann zehn Künstler erwartet.

„Relativ bekannte Schlagersänger und Sängerinnen werden auftreten“, heißt es in der Ankündigung von Rheinschlager: Vamos, Iris Criens, Tanja Sommer, Claudia Lino, Uli Haider, Lars Hagen, Sandy Wagner, Fresh and Fun und Joel Gutje. Die Moderation übernimmt Frank Ackermann. Karten kosten 39,90 Euro. Reservierung: Tel. 0171 9933226 (10 bis 18 Uhr). „Eigentlich führen wir den RheinSchlager auf Schiffen auf dem Rhein durch, gehen aber ausnahmsweise an Land, auch bedingt durch den Pegelstand auf dem Rhein“, berichtet Schulmann. Die tolle Location in Sieplenbusch habe man während eines Musikvideodrehs 2021 kennengelernet, als Vamos mit „Samurai“ im Asiatischen Museum gedreht wurde.