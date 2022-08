Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : Erlös aus DRK-Basar finanziert den Betrieb

Radevormwald Erstmals nach zwei Jahren öffnete das DRK-Haus seine Pforten für einen ausgiebigen Basartag. Im Minutentakt gingen die Sachen über die Theke.

Lange hatten die fleißigen Damen des Handarbeitskreises auf diesen Moment warten müssen, um ihre feine und beliebte Handarbeit an Frau und Mann bringen zu können. Am Samstag – nach zwei Pandemie-Jahren – war es endlich so weit und das Haus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Carl-Diem-Straße verwandelte sich nach langer Zeit wieder in einen gut besuchten Basar: Bunte, selbstgestrickten Pullover, weiche Westen und wärmende Socken sowie selbstgenähte Schürzen, Tischdecken und Tücher waren ausgelegt, erfreuten sich bei den Besuchern großer Beliebtheit und ließen die Vereinskasse klingeln.