Alternative Liste in Radevormwald : Schulkinder leben gefährlich an der L 412

Kritik an der Schulwegsicherung der Stadt übt jetzt die Fraktion der Alternativen Liste (AL). „Während in anderen Kommunen Wege von Kindergarten- und Schulkindern ganz konsequent durch Tempo-30-Bereiche gesichert werden, vertraut man in Radevormwald darauf, dass wohl nichts passieren wird. Und das auch dann, wenn die Bedingungen für die Sicherheit der Kinder – hier vor allem Grundschulkinder – sehr ungünstig sind“, heißt es in einem Antrag der AL an den Schulausschuss am Donnerstag, 1. September, 17 Uhr, in der Aula der GGS Wupper, Auf der Brede 33. Deshalb wolle die Fraktion dieses Thema im Fachausschuss diskutieren und hoffe, dass die Verwaltung Vorschläge zur kurzfristigen Entschärfung der Situation unterbreiten kann, berichtet der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus.