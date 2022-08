Bürgermonitor in Radevormwald : BM-Leser kritisiert den Zustand der Signalanlagen

Erinnern an längst vergangene Tage: die Signalanlagen am Busbahnhof an der Poststraße. Foto: Erhard Hombrecher

Radevormwald Das städtische Gebäudemanagement schreibt gerade eine vergleichbare Maßnahme aus. Die Stadt sucht jetzt einen Unternehmer, der vielleicht beide Maßnahmen übernehmen kann.

Wer sich häufiger am Busbahnhof an der Poststraße aufhält, dem sind die Signalzeichen aus längst vergangenen Tagen, als die Bergstadt noch einen richtigen Bahnhof hatte, sicher schon aufgefallen.

So geht es auch einem BM-Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Da ich häufig am Busbahnhof bin, leide ich förmlich immer unter dem Anblick der Eisenbahnutensilien, die an unseren alten Bahnhof erinnern sollen“, berichtet er am Bürgermonitor zur Redaktion. Nur sei der Anblick für einen Fremden, der am Busbahnhof ankommt, sicher ein Schock über den Zustand der öffentlichen Plätze von Radevormwald. „Fast mit der Gefahr verbunden, dass eventuell ein verrostetes Teil der Signalanlage einem auf den Kopf falle. „Ein Aushängeschild für die Stadt auf der Höhe ist es jedenfalls nicht“, findet der Leser.