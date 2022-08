Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Auch Kuhn Edelstahl fehlt der Fachkräftenachwuchs

Radevormwald Sieben neue Auszubildende haben jetzt ihre berufliche Karriere bei Kuhn Edelstahl in Radevormwald gestartet. Aber Kurzentschlossene haben auch noch Chancen.

Aus den vielen Bewerbungen wurden bisher zwei Industriekaufleute, vier Zerspanungsmechaniker und ein Industriemechaniker ausgewählt. „Damit wirkt Kuhn Edelstahl weiterhin dem immer stärker zu spürenden Fachkräftemangel entgegen, denn gut ausgebildete Facharbeiter spielen auch in Zeiten von Industrie 4.0 eine wichtige Rolle bei der Produktion hochwertiger Produkte“, teilt Dr. Aline Lenzing, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Kuhn Edelstahl mit. Die neuen Auszubildenden lernten sich am ersten Tag zunächst untereinander kennen. Am zweiten Tag ging es mit allen weiteren Auszubildenden zum Teamtraining. Auf dem Plan in diesem Jahr: Floßbau. Die Auszubildenden mussten in Kleingruppen zunächst selbst einen Plan für den Bau des Floßes schmieden und diesen anschließend in die Praxis umsetzen. Abschließend wurden die Flöße bei einem kleinen Rennen auf ihre Stabilität geprüft. In den nächsten Tagen verteilen sich die Industriekaufleute in die kaufmännischen Abteilungen, die gewerblich-technischen Auszubildenden erlernen zunächst die Grundlagen des Metallberufs im unternehmenseigenen Ausbildungszentrum.