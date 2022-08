Franzosen in Berlin : Partnerschaftskomittee lädt zur Bürgerfahrt ein

Franzosen in Berlin

Jetzt endlich ist auch das wieder mal möglich: Nach einer längeren, pandemiebedingten Pause lädt das Städtepartnerschaftskomittee Radevormwald-Châteaubriant alle interessierten Bürger zu einer spannenden Bürgerreise ein. Unter dem Motto „Franzosen in Berlin“ geht es vom 6. bis 9. Oktober in die Bundeshauptstadt Berlin. „Diese Reise steht ganz im Fokus der französischen Einflüsse auf unsere Hauptstadt. Ein spannendes Besuchsprogramm wird den Teilnehmern der Reise geboten“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende des Komitees, Dejan Vujinovic, an.