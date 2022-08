Rheurdt beteiligt sich an Kreis-Initiative : „Klima.Partner“ bereiten Inforeihe vor

Rheurdt Die „Klima.Partner im Kreis Kleve“ sind zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit einigen Monaten zusammengekommen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war ein Austausch in der Vergangenheit ausschließlich digital möglich.

Mittlerweile haben alle Kommunen feste Ansprechpartner für diesen Themenkomplex. Im Rheurdter Rathaus ist dies – noch – Ralf Spengel. Zurzeit betreut er den Bereich Klimaschutz kommissarisch. Wie er am Freitag sagte, war die Suche nach einem neuen Klimaschutzmanager für die Gemeinde erfolgreich. Noch in diesem Jahr solle der vakante Posten besetzt werden.

Bei dem Treffen der „Klima.Partner“ in Kevelaer trafen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufeinander, die sich im Kern mit Themen rund um den Klimaschutz befassen. Sie stehen den Bürgerinnen und Bürgern in den kommunalen Rathäusern und im Kreishaus als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem fachlichen Austausch planen die „Klima.Partner“ auch Aktionen und Angebote. So sei noch für dieses Jahr eine kreisweite Veranstaltungsreihe zu Themen wie Heizen und Energiesparen in Vorbereitung, sowohl mit Präsenz als auch mit Online-Veranstaltungen.