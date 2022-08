Fahrradaktion im Oberbergischen Kreis : Stadtradeln startet am kommenden Sonntag

Radevormwald Auch Radevormwald beteiligt sich wieder an der beliebten Mitmachaktion und lädt zum Auftakt am kommenden Sonntag von 10 bis 16 Uhr auf den Marktplatz ein.

Es geht wieder aufs Rad. Ab Sonntag, 4. September, geht die beliebte Mitmachaktion „Stadtradeln“ auch in der Bergstadt in die nächste Runde. Bis 24. September können alle Einwohner der teilnehmenden Kommunen aus dem Oberbergischen Kilometer mit dem Fahrrad erradeln – „und am Ende wird festgestellt, welche die fahrradaktivste Kommune im Oberbergischen ist“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Spaß und Sport stehen für alle im Vordergrund. Die vier Kommunen im Norden des Kreises haben sich zum Start der Aktion am Sonntag etwas Besonderes ausgedacht: In Hückeswagen, Marienheide, Wipperfürth und Radevormwald gibt es von 10 bis 16 Uhr Infostände, die neben kostenlosen Informationen zur Stadt und den touristischen Angeboten auch eine Stempelkarte zum Mitnehmen bereithalten. Diese Karte kann an jedem Stand der vier Städte abgestempelt werden – und wer den vierten Stempel gesammelt hat, bekommt sofort eine kleine Überraschung. Gleichzeitig hat man bei einer Tour von Radevormwald bis Marienheide schon die ersten Kilometer für sein Team erradelt. Die Stände sind zu finden in Radevormwald am Marktplatz, in Hückeswagen am Bergischen Kreisel (Alte Ladestraße), in Marienheide am alten Bahnhof (Bahnhofstraße) und in Wipperfürth am Schienenbus (Bahnstraße).