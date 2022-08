Wissenswertes rund um Anne Frank in Gummersbach : Schulen sollten sich jetzt für Ausstellung anmelden

Oberberg Vom 24. Oktober bis 17. November wird eine Ausstellung über Anne Frank auf dem Campus Gummersbach der TH Köln gezeigt. Alle weiterführenden Schulen im Oberbergischen Kreis erhalten die Möglichkeit zu Führungen durch Schüler.

„Deine Anne – ein Mädchen schreibt Geschichte“ – unter diesem Motto steht eine große Ausstellung mit Rahmenprogramm auf dem Campus Gummeresbach der TH Köln vom 24. Oktober bis 17. November. Die Ausstellung wurde gemeinsam vom Anne Frank Haus in Amsterdam und dem Anne Frank Zentrum in Berlin entwickelt. Sie erzählt in elf Stationen mit bisher unveröffentlichten Fotos und Dokumenten das Leben von Anne Frank und ihrer Zeit. „Die Ausstellung verbindet auf großen Leinwänden die persönliche Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie mit der Geschichte der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, der Judenverfolgung, des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs“, heißt es in der Ankündigung zu der Ausstellung.

Gut zwei Jahre hatte sich Anne Frank in einem Hinterhaus in Amsterdam mit ihrer Familie, einer weiteren Familie und einer Einzelperson vor den Nationalsozialisten versteckt. In dieser Zeit haben diese acht Personen auf engstem Raum gelebt, ihr Leben mit allem geteilt, was ein Miteinander sowieso schon bedeutet und unter diesen Umständen noch zusätzlich belastet. In diesem Versteck schrieb Anne ein Tagebuch. Es war wie ein „Gesprächspartner“, eine Freundin, der sie vieles anvertraut hatte. Dieses Tagebuch ist zusammen mit den zeitgeschichtlichen Kontexten Gegenstand der Ausstellung, die zwei Teile hat: einen historischen und einen mit Bezügen in die Gegenwart. Insgesamt geht es in der Ausstellung um Demokratieförderung vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus, Rassismus und Formen von Diskriminierung.