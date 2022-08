Sport in Radevormwald : Sportvereine können Fördermittel beantragen

Sport in Radevormwald

Radevormwald Die Erweiterung der Kampagne bietet Möglichkeiten, um die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine willkommen zu heißen.

Gute Nachrichten auch für alle Sportvereine in der Bergstadt: Die Deutsche Sportjugend erweitert ihre Bewegungskampagne „Move“. Im Zuge des neuen Projekts „Move for Peace“ werden neue Fördergelder für Sportvereine bereitgestellt, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine Begegnungen durch und mit Sport zu ermöglichen.

„Der Sport schafft Begegnung und verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg. Die Erweiterung der Kampagne bietet Möglichkeiten, um die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine willkommen zu heißen und ihnen den Einstieg in ihren neuen Alltag in einem fremden Land zu erleichtern“, erklärt der Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald und sportpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jens-Peter Nettekoven: Er wünsche sich, dass die Fördermittel auch die Sportvereine in Radevormwald motivieren, einen Aktionstag mit Bewegungsangeboten und Begegnungsangeboten für ukrainische Kinder und Jugendliche und alle sportinteressierten Kinder und Jugendliche aus seinem Wahlkreis zu organisieren.