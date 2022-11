Engagierter Radevormwalder Politiker und Bürger Trauer um Ratsherrn Armin Barg

Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft, deren stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher er war, würdigt den Verstorbenen auf ihrer Internetpräsenz mit einem Nachruf. „Armin kam 2010 in die UWG und hat während seiner langjährigen politischen Tätigkeit zahlreiche Aufgaben in der UWG ausgefüllt“, heißt es dort. „Im Rat der Stadt Radevormwald war er seit 2014 stets präsent. Von Fachkunde und Motivation war seine Arbeit in Aufsichtsräten, Ausschüssen und im Rat der Stadt geprägt. Sein besonderes Anliegen war der Einsatz gegen Extremismus, die Entwicklung der Wupperorte und der demokratische Konsens in allen Gremien.“