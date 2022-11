Freie Gemeinde in Radevormwald Hilfspakete werden am Wochenende gepackt

Seit vielen Jahren beteiligt sich die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau schon mit ihrer Hilfsaktion „Pakete zum Leben“ am Adventsmarkt der Wupperorte. Daran möchte die Gemeinde auch am kommenden Wochenende im Gemeindehaus Herkingrade anknüpfen, wie Pfarrer Peter Bernshausen mitteilt. An einem ansprechend gestalteten Stand haben die Besucher die Möglichkeit, selbst Pakete zum Leben zu packen, also mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln zu befüllen. Wer das lieber den Vertretern der Gemeinde überlassen möchte, kann selbstverständlich auch etwas Geld für die Aktion spenden.