Neues Zweiradmuseum in Radevormwald Bismarck-Museum öffnet am Wochenende

Hans-Joachim „Hajo“ Sommer, seit der jüngsten Jahreshauptversammlung Präsident der IG Bismarck, und Vorstandsmitglied Hartmut Behrensmeier schauten zurück auf einen langen Weg, der von der Idee einer Bismarck-Ausstellung zu den ersten Räumlichkeiten in der Schlossmachergalerie und nun zu dem Standort geführt hat, wo die Erfolgsgeschichte der Firma ihren Anfang genommen hatte. Bevor die IG Bismarck mit ihren Ausstellungsstücken einzog, war in dem Gebäude ein Fitness-Studio untergebracht. Die Nutzungsänderung vom Sportstudio zum Museum brauchte eine gewisse Zeit, doch der Vereinsvorstand lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Bürgermeister Johannes Mans, selber Mitglied der IG, betonte am Freitag, dass man im Rathaus ein „vitales Interesse daran habe, das Museum über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen“. Das ist schon in beträchtlichem Ausmaß gelungen, denn die Szene der Liebhaber historischer Zweirad-Schätzchen ist gut vernetzt. Immer wieder werden die Mitglieder des Vereins auf neue mögliche Exponate aufmerksam gemacht. „Manche Besitzer bitten uns auch um eine Einschätzung ihrer Fahrzeuge“, berichtet Hajo Sommer.