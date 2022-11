Politik in Radevormwald CDU-Fraktion plädiert für neue Stabsstelle der Stadt

Die Radevormwalder Verwaltung habe in den vergangenen Monaten vermehrt durch positive Akzente und Kreativität erste Schritt zum Aufbau der Marke „Stadt Radevormwald“ eingeleitet, heißt es in der Antragsbegründung: „Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, dass das Themengebiet Stadtmarketing sowie Aufbau und Weiterentwicklung der Marke Stadt in Kombination mit einem noch professionelleren Auftritt im Bereich Social-Media gestärkt werden muss.“ Außerdem gestaltete sich die Gewinnung von qualifiziertem Personal immer schwieriger, daher solle dieser Bereich professionell aufgestellt und innerhalb der Verwaltung dauerhaft verankert werden.