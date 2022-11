Ausschüsse in Radevormwald Politik vertagt Entscheidung zu Essenszuschuss in Kitas

Im Schulausschuss hatte die CDU-Fraktion am Montag einen entsprechenden Haushaltsbegleitantrag gestellt, in der sie eine „städtische Unterstützung der Mittagsverpflegung an Grundschulen und weiterführenden Schulen fordert“. 65.000 Euro sollen dafür vom Haushaltsbudget der Stadt jeweils für die Jahre 2023, 2024 und 2025 eingestellt werden, um die Familien zu entlasten.