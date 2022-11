Politik in Radevormwald CDU will einen Kümmerer für Wupperorte

Die CDU-Fraktion im Radevormwalder Rat fordert als Nachfolger für das auslaufende Quartiersmanagement in den Wupperorten eine neue Stelle, einen „Wupperkoordinator“. In einem entsprechenden Antrag erläutert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sebastian Schlüter, dass sich die Wupperorte nicht zuletzt durch das Quartiersmanagement in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hätten. „Die bisherigen Erfolge in den Wupperortschaften sind unumstritten. Die Einwohnerzahlen steigen, die Schülerzahl an der GGS Wupper entwickelt sich weiterhin positiv, ein Bürgerzentrum und ein Ärztehaus wurden entwickelt, und der Bürgerverein sorgt gemeinsam mit der erfolgreichen Arbeit des Quartiersmanagement für ein gutes Miteinander innerhalb der Stadtteilgesellschaft.“