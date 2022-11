BGV-Vortrag in Radevormwald Ein beeindruckender Ausflug in die Steinzeit

Bussmann selbst habe seine ersten Funde auf zwei Äckern in Karthausen gemacht. „Alles, was ich hier mitgebracht habe, stammt von dort“, sagte er und deutete auf den Tisch, auf dem mehrere Fundstücke lagen. In Folge dieser ersten Funde sei er vom LVR-Museum in Bonn angesprochen worden, ob er ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger werden wolle. Als solcher habe er auch die Aufgabe, Vorträge wie jenen am Freitagabend zu halten, dazu gehöre auch die Recherche in Archiven, aber auch vor Ort auf den Äckern. „Die Zeit, die wir draußen sind, verbringen wir auch mit der Dokumentation“, sagte Bussmann.