Einzelhandel und Dienstleiter in Radevormwald Lebender Adventskalender kehrt zurück

Jutta Wichert-Schwiergolik vom Mortimer Englisch-Club hätte gerne schon im vergangenen Jahr am Radevormwalder Adventskalender teilgenommen. „Leider haben wir es letztes Jahr verpasst“, bedauert die Inhaberin der Radevormwalder Sprachschule an der Kaiserstraße 60. Die Räumlichkeiten teilt sie sich mit Kollegin Petra Köber, die Dekoratives für Haus und Garten anbietet. In diesem Jahr haben die Frauen ein Türchen ergattert und freuen sich auf regen Besuch am 14. Dezember. „Wir werden an diesem Tag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr weihnachtliches Basteln für Groß und Klein anbieten. Dazu wird es Bratapfel-Muffins geben“, verrät Wichert-Schwiergolik freudig. „Ich finde das mit dem Adventskalender eine super Idee, um zusammen zu feiern und die Innenstadt zu beleben.“