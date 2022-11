Kultur in Radevormwald Feuerwehr-Herbstkonzert vor vollen Rängen

Dann aber war es Zeit für die Großen. Unter der Leitung von Dirigent Federico Ferrari und adventlichen Klängen eines „Präludiums und Chorals“ ging es recht besinnlich los. Besonders schön anzuhören war dabei der voluminöse Klang, den die rund 50 Musiker – in der Hauptzahl an den Holz- und Blechblasinstrumenten, unterstützt Perkussionisten – erzeugten. Glasklar war dabei der Klang, die einzelnen Stimmen waren sauber zu hören, und als Moderator Stefan Biermann sich nach dem ersten Lied an das Publikum wandte, wich er direkt von seiner eigentlichen Moderation ab. „Wissen Sie, wie sehr wir das vermisst haben?“, sagte er unter dem Applaus des Publikums.

Zwei Jahre war der bislang letzte Auftritt her, zwischenzeitlich waren die jungen Frauen und Männer des Jugendorchesters in das große Feuerwehrorchester integriert worden - auch das ein Zeichen der intensiven Arbeit, die unter Dirigent Ferrari, liebevoll Fede genannt, geleistet wurde. Wurde, das passte in diesem Zusammenhang ganz einwandfrei - leider, wie man feststellen musste. Denn Ferrari, so erzählte Biermann, würde dem Orchester nur noch bis Jahresende als Dirigent zur Verfügung stehen. „Das ist heute sein letztes Konzert mit uns“, sagte Posaunist Biermann, was im Publikum zu deutlich vernehmbarem Bedauern führte. Kein Wunder, war das doch wirklich ganz eindrucksvoll, was das Orchester in den vergangenen fünfeinhalb Jahren zusammen mit seinem Dirigenten auf die Beine gestellt hatte.