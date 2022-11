Caritas Oberberg und Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Weihnachtsbaum mit vielen Wünschen in der Sparkassenfiliale

Seit 20 Jahren betreut und begleitet Willbert Paffrath, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Caritas Oberberg, die Wunschbaumaktion in der Region. Dass die Bedürftigkeit steige, stellt auch er fest. Als kleine Aktion begonnen, werden in diesem Jahr 600 Wunschzettel in der Region aushängen. In der Sparkassenfiliale an der Hohenfuhrstraße sind es 60. „Bislang konnten immer alle Wünsche erfüllt werden“, berichtet Paffrath zufrieden, der auch dieses Jahr, trotz der für alle angespannteren Lage, daran glaubt. Auch Michael Scholz von der Sparkasse ist überzeugt, dass kein Radevormwalder Kind in diesem Jahr leer ausgehen wird. „Bereits beim Aufhängen der Wunschzettel standen hier die Mitarbeiter der Filiale schon Schlange und haben sich einige mitgenommen.“ Noch aber hängen genügend Wünsche für alle anderen Bürger, die schon traditionell an der Aktion teilnehmen. „Es wird eigentlich immer sehr gut angenommen“, bestätigt Scholz.