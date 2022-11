Bildung in Radevormwald Rekord-Jahrgang für die Grundschulen

Jahrelang sah es so aus, als würde Radevormwald eine Stadt mit vielen alten Menschen und wenig Kindern werden. Doch die Zahl der Anmeldungen an den Grundschulen in der Bergstadt zeigen inzwischen ein anderes Bild. Schon für das laufende Schuljahr 2022/2023 gab es mit 218 Anmeldungen eine eindrucksvolle Zahl. Wie Stadt-Mitarbeiterin Britta Knorz nun im Schulausschuss mitteilte, liegen aktuell sogar 237 Anmeldungen vor, auch wenn dies nicht der letzte Stand sein dürfte.