Schützenverein 1708 Radevormwald : Tradition bei den Schützen ist ungebrochen

Radevormwald Am Wochenende feierte der Schützenverein sein Hasenpfefferessen. Alle Hoffnungen richten sich auf das Schützen- und Heimatfest 2022.

Termin Das Schützen- und Heimatfest musste 2020 und in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das mehrtägige Fest ist wichtig für den Schützenverein Radevormwald 1708. Nicht nur finanziell profitiert der Verein von dem Fest. Es ist auch eine Gelegenheit eine lange Tradition nach außen darzustellen und den neuen Schützenkönig auszuschießen. 2022 soll das Schützen- und Heimatfest vom 10. bis 13. Juni stattfinden. Die Platzmeister Jens Fenske und Uwe Altgeld werden sich in den kommenden Monaten um die konkrete Planung der Kirmes kümmern.

Ihre Uniformen konnten die Schützen schon lange nicht mehr tragen, denn das Schützenfest musste im Sommer zum zweiten Mal abgesagt werden. Deshalb versammelten sich die Vereinsmitglieder am Wochenende im Restaurant Uelfetal, um Mitglieder zu ehren, auf das Jahr zurückzublicken und den Nikolaus zu begrüßen, der in diesem Jahr von Geschäftsführer Werner Grimm verkörpert wurde.

Obwohl traditionsreiche Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer gefallen sind, haben die Schützen in diesem Jahr viel erreicht und in Gang gesetzt. Wesentlich waren die Umbau- und Sanierungsarbeiten, die mithilfe des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ umgesetzt werden konnten. Dank der Unterstützung des Stadtsportverbandes (SSV) haben die Schützen eine Fördersumme von 62.000 Euro bewilligt bekommen. Davon muss der Verein zehn Prozent selber finanzieren. Die finanziellen Mittel hat der Verein genutzt, um das Schützenhaus zu sanieren, aber auch in neue Schießtechnik zu investieren. „Das Dach ist schon komplett erneuert worden. Und wir haben eine neue Heizung installiert. Diese Arbeiten sind abgeschlossen“, sagte Werner Grimm.

Mitgliedsbeiträge in Neuss : So warnt der Bürger-Schützen-Verein die Nicht-Zahler

Werner Grimm hofft wie alle Schützen, dass das Schützen- und Heimatfest im kommenden Jahr wieder stattfinden kann, nachdem es schon zwei Mal abgesagt werden musste. Das traditionsreiche Fest ist wichtig für die finanzielle Situation des Vereins. Beteiligen will sich der Verein außerdem an dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Radevormwald. Obwohl einige Schützen abgesagt hatten, konnte die Veranstaltung unter der 2G-Regel durchgeführt werden. Geehrt wurden, in Anwesen- und Abwesenheit, Mitglieder für ihre langjährige Treue. Die Jubilare Ina Lange-Buscher, Erika Patzner, Hans Lemmer, Dr. Klaus-Dieter Kohtz, Manfred Seiferth, Renate Bornewasser, Udo Bornewasser, Heidi Bosca und Werner Grimm wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Marko Gecks und Hadburg Finke sind seit 40 Jahren Vereinsmitglieder, Gerhard Ortmann seit 50 Jahren und Bernd Keusen sowie Edgar Ruttkowski seit 60 Jahren. Die Ehrungen wurden für die Jubilare 2020 und 2021 durchgeführt.