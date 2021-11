Katholische Kirchengemeinde St. Marien und Josef in Radevormwald : Kirchenchor Cäcilia begleitet Messe und ehrt Mitglieder

Katholische Kirchengemeinde St. Marien und Josef in Radevormwald

Vogelsmühle Nachdem der Cäcilien-Sonntag mit einer mit einer Heiligen Messe gefeiert wurde, ehrte der katholische Kirchenchor Cäcilia St. Josef Vogelsmühle seine langjährigen Mitglieder.

Festtag für den katholischen Kirchenchor Cäcilia St. Josef Vogelsmühle: Die Sänger feierten den Cäcilien-Sonntag, der im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. In einer Heiligen Messe in der Kirche Vogelsmühle begleitete der Kirchenchor die Messe mit seinem Gesang und sang aus der „Missa brevis in C“ von Richard Terry, Kyrie, „Gloria und Sanctus“ sowie das Lied „Aller Augen“ von Wolfgang Menschick. „Alle Lieder wurden dabei zum ersten Mal aufgeführt“, berichtet Rolf-Werner Waldhausen, Leiter des Teams des Kirchenchores Cäcilia St. Josef Vogelsmühle.