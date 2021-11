Mitgliedsbeiträge in Neuss : So warnt der Bürger-Schützen-Verein die Nicht-Zahler

Schützenpräsident Flecken schließt eine Jubiläumsumlage aus. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Das Komitee hatte an die Solidarität appelliert, auch in schützenfestfreien Jahren den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 437 Schützen ignorierten das. Was Ihnen nun droht.