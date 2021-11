Corona-Pandemie in Oberberg : Ärzte und Kliniken schlagen Alarm

Corona-Pandemie in Oberberg

Oberberg Es gibt einen dringenden Appell aus Oberberg, sich unbedingt impfen zu lassen. Vertreter von Akutkrankenhäusern und Rehakliniken tauschten sich mit Mitarbeitern des Kreises über die aktuelle Situation aus.

Die neue Corona-Schutzverordnung, die seit Mittwoch gilt, könnte das Bewusstsein vieler Menschen nochmal entscheidend beeinflussen. Denn durch 3G und 2G ist der Zugang zum Arbeitsplatz und zu Veranstaltungen nur noch mit Nachweisen und Tests möglich. Auch wenn der Ansturm auf die Impfmobile und Impfstellen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen hat, haben sich noch zu wenige Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Deshalb tauschten sich Vertreter von Akutkrankenhäusern und Rehakliniken mit Mitarbeitern des Kreises über die aktuelle Situation aus. Fazit: „Menschen, die wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden, sind fast ausschließlich ungeimpfte Personen. Impfungen sind also nach wie vor der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Schützen Sie also vor allem sich selbst und bemühen Sie sich um einen Impftermin“, lautet der Appell. Jede Impfung zähle, das merke man täglich“, sagten die Klinikverantwortlichen.

Durch eine Impfung leiste man einen wichtigen Dienst für die Gemeinschaft. Weil bereits saisonbedingt die Krankenhäuser in den Herbst- und Wintermonaten erheblich stärker ausgelastet seien als in anderen Monaten, könne jeder Geimpfte dazu beitragen, wertvolle Intensivplätze für Unfallopfer, Herzinfarktpatienten und andere Schwersterkrankte freizuhalten. Aktuell sei die Situation in den Kliniken im Oberbergischen zum Teil bereits stark angespannt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Impfung schütze nicht nur vor einem schweren Krankheitsverlauf. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse legen außerdem nahe, dass vollständig geimpfte Personen das Virus für einen kürzeren Zeitraum übertragen als ungeimpfte Personen. Vor diesem Hintergrund raten die Kliniken auch Besuchern dringend zur Impfung.