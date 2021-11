Konzert an der Wupper : Konzert der Wupperchöre wegen Pandemie abgesagt

Wupperorte Voller Bedauern, aber auch voller Verantwortung für die jetzige Lage, haben die Verantwortlichen beschlossen, das Weihnachtskonzert der Wupperchöre abzusagen.

Die gesundheitliche Lage sei ja fast noch schlimmer als vor einem Jahr, als das Konzert an der Wupper ebenfalls der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Und die Lage werde sich ja wohl noch weiter zuspitzen. Waldhausen erläutert, dass man nicht in die Gefahr laufen wollte, am ursprünglich geplanten Konzerttermin am 12. Dezember vielleicht sogar unter die 2G-plus-Regel zu fallen, bei der die Besucher nicht nur geimpft oder genesen, sondern auch noch zusätzlich getestet sein müssten. Das seien schlichtweg zu hohe Anforderungen an die Verantwortlichen.