Bildung in Radevormwald : Sekundarschule präsentiert sich bunt

Lea, Jan, Abde, Yanik und Livanur (v. l.) spielten beim Tag der offenen Tür in der Sekundarschule mit der Robot-Maus, eine programmierbare Robotermaus. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Tag der offenen Tür an der Sekundarschule war trotz Einschränkungen gut besucht. An der Programmgestaltung wirkten die Schüler mit.

Der Tag der offenen Tür an der Sekundarschule an der Hermannstraße konnte am Samstag trotz verschärfter pandemischer Lage stattfinden. Das Kollegium hatte unter der Leitung von Sandra Pahl auf die steigenden Infektionszahlen reagiert und das Konzept des Tages angepasst. „Wir führen die Schüler und Eltern heute in Kleingruppen durch die Schule. Unsere Schüler und Lehrer haben sich heute getestet und für die erwachsenen Besucher gilt die 2G-Regel. Alle werden eine Maske tragen“, erklärte die Schulleiterin.

Die Besucher wurden nach der Eingangskontrolle von Lehrern und Schülern am Eingang abgeholt, um die Schule zu erleben, ins Gespräch mit Sekundarschülern zu kommen und einen Eindruck von dem Angebot der weiterführenden Schule zu gewinnen.

Info Schulanmeldungen im neuen Jahr Sekundarschule und THG Die weiterführenden Schulen in Radevormwald haben in diesem Herbst Hospitationstage für alle Grundschüler angeboten und ihre Schulen bei Tagen der offenen Tür präsentiert. Die Anmeldungen laufen an der Sekundarschule vom 14. bis 16. Februar. Die Schulanmeldungen am Theodor-Heuss-Gymnasium finden vom 21. bis zum 23. Februar statt. Bei den Anmeldungen achten die weiterführenden Schulen auf die Empfehlungen, die von den Grundschullehrern gegeben wurden. Letztendlich entscheidet aber der „Elternwille“.

Lehrerin Anja Kliesch, die auch die Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben ist, holte die erste Gruppe mit zwei Kindern und zwei Elternteilen am Eingang ab. Sie zeigte ihnen den Pausen- und Aufenthaltsraum der Schüler und gab ihnen einen Einblick in die neu gestalteten und sanierten Physik- und Chemieräume. Dort hatten Schüler einige naturwissenschaftlichen Experimente aufgebaut. „Die naturwissenschaftlichen Räume sind modern ausgestattet, hier wird viel experimentiert“, sagte Anja Kliesch.

In der Aula konnten die Besucher Vorführungen von einigen AGs der Schule sehen. Die Tanz- und die Hulahoop-AG zeigten ihr Können während des Rundgangs von Nicole Kämper und ihrer Tochter Lotta. „Ich bin sehr froh, dass der Tag der offenen Tür stattfindet. So können wir die Schule besser kennenlernen und einige Fragen stellen“, sagte die Mutter. Sie hat sich bereits zum Informationstag mit der Sekundarschule auseinandergesetzt. Lotta war, wie alle Grundschüler, zu den Hospitationstagen in der Schule. Dort konnte sie am Unterricht teilnehmen, Mitschüler und Lehrer kennenlernen. „Diese Erfahrungen sind vor einem Schulwechsel wichtig. Die Schule macht auf mich einen guten Eindruck“, sagte Nicole Kämper. Wenn alles nach Plan läuft, wird Lotta im kommenden Sommer in eine der fünften Klassen der Sekundarschule zur Schule gehen. Aktuell besucht die Grundschülerin die Gemeinschaftsgrundschule Stadt.

Nach dem Zwischenstop in der Aula zeigte Anja Kliesch ihrer Gruppe die Bibliothek der Schule, die Klassenräume und stattete der Praktikumsklasse von Frank Funke einen Besuch ab. „An der Sekundarschule können die Schüler jeden Abschluss machen. Wer sein Abitur machen möchte, kann mit einer Qualifikation in die gymnasiale Oberstufe wechseln“, sagte Frank Funke. Dafür kooperiert die Sekundarschule mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium. Zu der Praktikumsklasse der Sekundarschule gehören im Moment sieben Schüler. Sie werden ihren Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse machen und sammeln schon jetzt Arbeitserfahrung. Zwei Tage in der Woche machen sie ein Praktikum, drei Tage sind sie in der Schule.