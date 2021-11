Naturschutz in Radevormwald : Ahorn wieder eingepflanzt

Naturschutz in Radevormwald

Der Kugelahorn ist wieder zurück an der Kaiserstraße. Der Standort des Baumes wurde im Zuge der Sanierungen neu eingefasst. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Im Auftrag der Stadtverwaltung wurde der Ahorn von der Baumschule Huckenbeck ausgegraben und in Obhut genommen. Über den Sommer wurde der Baum gehegt und gepflegt und konnte nun wieder an seinen Platz zurück.

Aufmerksamen Betrachtern wird es sofort aufgefallen sein: Seit Mittwochnachmittag ist der Ahorn, der wegen einer Baustelle an der Kaiserstraße von seinem Platz weichen musste, aus der Sommerfrische zurück und steht wieder an seinem angestammten Platz.

Im Auftrag der Stadtverwaltung wurde der Ahorn also von der Baumschule Huckenbeck ausgegraben und in Obhut genommen. Über den Sommer wurde der Baum gehegt und gepflegt und konnte nun wieder an seinen Platz zurück. Eine Garantie, dass der Ahorn die Strapazen übersteht, konnte Regina Hildebrandt vom Bauverwaltungsamt im Februar zwar nicht geben, aber es ist alles gut gegangen. „Im kommenden Jahr wird der Ahorn wieder ausschlagen. Genügend Knospen dafür sind jedenfalls vorhanden“, freut sie sich.