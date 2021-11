Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen auch in Radevormwald : Rathaus erstrahlt ganz in orange

Das Rathaus leuchtete am Mittwochabend orange. Damit beteiligte sich die Stadt an der Aktion „Orange the World" und setzte ein sichtbares Signal gegen Gewalt an Frauen. Foto: Jürgen Moll

(rue) Das war doch mal ein Hingucker: Mittwochabend um 19 Uhr war es vorbei mit der tristen grauen Fassade am Rathaus an der Hohenfuhrstraße: Da sich die Stadt an der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen beteiligt, wurde das Rathaus mit der Signalfarbe Orange angestrahlt. Die Farbe weist auf die Bedeutung der Aktion hin und will aufrütteln. Die landesweite Aktionswoche soll ein Tabuthema in die Mitte der Gesellschaft rücken und das Schweigen von Betroffenen, ihren Freunden und Angehörigen brechen. Die Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes für den Kreis nahmen das 40-jährigen Bestehen des „Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ zum Anlass, um beim Wochenmarkt am Mittwoch über ihre Angebote und Hilfen zu informieren. foto: jürgen moll