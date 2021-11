Sana Krankenhaus Radevormwald : Patientenbesuche nur mit 2G-plus

Radevormwald Das Radevormwalder Sana Krankenhaus verschärft ab Freitag, 26. November, wegen der steigenden Infektionszahlen den Zugang für Besucher in die Klinik an der Siepenstraße.

Unverändert bleibt die bereits bestehende eingeschränkte Regelung, dass nur eine fest benannte Person zwischen 15 und 18 Uhr für maximal eine Stunde einen Patienten besuchen darf. In Ausnahmefällen kann der behandelnde Arzt aber außerhalb der genannten Uhrzeiten Besucher bei den Kollegen an der Information anmelden. Alle umfassenden Hygienemaßnahmen bleiben zudem selbstverständlich vollumfänglich in Kraft, teilte Sana am frühen Donnerstagabend mit.