Neuer Kunstrasenplatz : Spatenstich in Gohr ist erfolgt

Spatenstich in Gohr ist erfolgt

Gohr Der Startschuss für den neuen Sportplatz in Gohr ist gefallen. Eine Kompletterneuerung auf der Sportanlage ist geplant. Die Freude im Verein ist groß.

Trainieren werden auf dem Spielfeld rund 350 Vereinsmitglieder aller Altersgruppen. „Wir freuen uns sehr auf die neue Platzanlage. Für uns als Verein ist es ein langgehegter Wunsch, der uns hoffentlich neue Mitglieder und nicht zuletzt auch Zuwachs für unsere Jugendmannschaften beschert“, sagt Vereinsvorsitzende Melanie Ming. Mit den Vorbereitungen für den Umbau hat der städtische Sportservice im Mai 2021 begonnen. Mitglieder des SuS Gohr haben zudem in Eigenleistung vorbereitende Maßnahmen wie beispielsweise den Abbau des alten Stanketts übernommen. Darüber hinaus nutzt der Verein die Umbauphase, um ein Kleinspielfeld zu errichten. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, die Sportstadt Dormagen noch attraktiver zu gestalten. Bis 2022 sollen alle Sportanlagen im Stadtgebiet einen Kunstrasenplatz besitzen und modernisiert sein. So kann der Sport ganzjährig wetterunabhängiger stattfinden“, so Sportdezernent Torsten Spillmann.