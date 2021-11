Tag der offenen Tür am THG in Radevormwald : THG will bei Entscheidung helfen

Radevormwald Zum Tag der offenen Tür kamen viele Grundschüler mit ihren Eltern zum Gymnasium, um sich selbst ein Bild zu machen – von Unterricht, Gebäude und Atmosphäre.

Theo (9) spielt mit dem Gedanken, nach den Sommerferien das Theodor Heuss Gymnasium zu besuchen. „Ich würde schon gerne“, sagt der Viertklässler, „hier ist es echt schön.“ Vieles kennt Theo schon, weil seine große Schwester die Schule besucht. Am Samstagmorgen macht er sich aber selbst ein Bild. Beim „Tag der offenen Tür“ am THG blickt er hinter die Kulissen, schlendert über die Flure und entdeckt gemeinsam mit seinem Vater AG-Angebote, Fachbereiche und das Angebot der Schülervertretung. Während sich seine Mutter für eine Führung mit Unterstufenkoordinator Gunnar Schubert entscheidet, lässt sich der Neunjährige mit rund 20 anderen Viertklässlern die Schule von den Schulsprechern Claire Schorrer und Erik Derevjanko zeigen. „Wir haben vielleicht noch mal eine andere Sicht auf unsere Schule als die Lehrer“, sagen die beiden Zwölfklässler als sie mit ihrer Gruppe durch die Schule starten. Es sei ihnen wichtig, den künftigen Schülern schon heute ein paar Orientierungspunkte zu geben. „Dann kommen sie im Sommer nicht hier an und sind total aufgeschmissen“, sagt Erik Derevjanko. Also machen sie auch Halt im Fahrradkeller und am Vertretungsplan, an den Wasserspendern und auf dem Außengelände. „Wir freuen uns, dass die Teilnehmer so viele Fragen stellen und sehr interessiert sind“, sagt Claire Schorrer. Viele der Grundschüler erzählen vom Probeunterricht, an dem sie in der vergangenen Woche Teil genommen haben. Andere haben Fragen zum künftigen Unterricht, die ihnen unter den Nägeln brennen. Theo nutzt die Gelegenheit vor allem, um sich alles genau anzusehen.