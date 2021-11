Stationäre Impfstelle in Hückeswagen vor dem Start : Riesenansturm auf die Impftermine schon vor Start der Impfstelle

Lucas Teglow (l.) und Julian Medgenberg von der IT-Abteilung der Kreisverwaltung richteten am Sonntag die Hard- und Software für die stationäre Impfstelle in den Räumen unterhalb des Bürgerbüros ein. Foto: Philipp Ising / OBK

Hückeswagen Die übers Wochenende eingerichtete Hückeswagener Impfstelle in den Räumlichkeiten am Bahnhofsplatz war bereits am Sonntagnachmittag bis Mittwoch ausgebucht. Ein Kreis-Sprecher versichert aber, dass kurzum Termine an weiteren Tagen freigeschaltet werden.

Die Kreisverwaltung war definitiv zu vorsichtig. Weil sich die Verantwortlichen nicht sicher waren, wie die drei stationären Impfstellen in Hückeswagen, Gummersbach und Waldbröl angenommen werden, die heute, Montag, ihren Betrieb aufnehmen, hatten sie für die beiden kleineren Kommunen erst einmal nur Termine bis kommenden Mittwoch, 24. November, freigeschaltet. Während es am Sonntag, 14.30 Uhr, in Waldbröl für Dienstag und Mittwoch immerhin noch einige freie Termine gab, waren die für die Hückeswagener Impfstelle im ehemaligen BEW-Büro unterhalb des städtischen Bürgerbüros am Bahnhofsplatz bereits komplett ausgebucht. Kreis-Sprecher Philipp Ising sagte aber im Gespräch mit unserer Redaktion zu, dass die Kreisverwaltung im Lauf des heutigen Montags weitere Termine ab Donnerstag, 25. November, freischalten wird. Für alle drei Impfstellen waren bis Sonntagnachmittag 3580 Buchungen eingegangen.

„Wir wussten nicht, ob und wie die Termine in Hückeswagen und Waldbröl angenommen werden und wollten erst einmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt“, sagte Ising. „Die vorsichtige Prognose ist: Es lohnt sich auf jeden Fall!“ Dazu kommt, dass die Termine jetzt nicht mehr, wie beim Ende September geschlossenen Impfzentrum von der Kassenärztlichen Vereinigung geschaltet werden, sondern von einem anderen Anbieter. „Für Hückeswagen sehen wir jedenfalls eine große Nachfrage, und die will der Kreis auch abdecken“, versicherte der Sprecher.

Seit vorigem Freitag liefen die groben Planungen für die Umbauarbeiten der Räumlichkeiten unter dem Bürgerbüro. Aus dem ehemaligen Impfzentrum in der Kreisstadt waren Möbel herangeschafft worden, wie die Anmeldetheke. Bis zum Start heute, Montag, 14 Uhr, wird die Impfstelle im Einbahnstraßensystem aufgebaut sein. Mitarbeiter der IT der Kreisverwaltung bereiteten am Sonntag die notwendige Hard- und Software vor.

Das Prozedere der Impfstelle: Am Eingang in der Glashalle checkt ein Sicherheitsmitarbeiter die Terminunterlagen, dann geht’s zur Anmeldung und in den Wartebereich. In einer der zwei Impfkabinen gibt’s den Piks, danach muss im zweiten Wartebereich gewartet werden, dann geht’s zur Abmeldetheke. Auch ein Notfallraum für den Fall, dass jemand die Impfung nicht verträgt, ist eingerichtet.

Wenn weitere Termine freigegeben werden, kann ein Termin online auf der Internetseite www.obk.de/impfen gebucht werden. Dazu muss auf den Link „Hier zur Terminvergabe“ geklickt und sich eine entsprechende Uhrzeit ausgesucht werden.