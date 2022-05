Spenden für die Ukraine : Schule sammelt für Hilfstransport

Geflüchtete Kinder aus der Ukraine beim Basteln an der Partnerschule des Amplonius-Gymnasiums in Lemberg. Foto: Amplonius

Rheinberg Rheinberger Amplonius-Gymnasium steuert einen Lkw an die ukrainische Grenze. Bis zum 3. Juni können Spenden an der Schule abgegeben werde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Amplonius-Gymnasium in Rheinberg plant einen zweiten Hilfstransport in die Ukraine. Das hat Direktor Marcus Padtberg bereits vor mehr als einer Woche im Schulausschuss angekündigt. Jetzt hat er einen Termin genannt. Am Freitag, 10. Juni, soll ein mit Hilfsgütern beladener Lkw losfahren zur ukrainische Grenze. Von dort aus soll die Lieferung die Schule in Lviv (Lemberg) erreichen, mit der das Gymnasium seit Jahen eine Partnerschaft unterhält.

Sei Beginn des Krieges unterstützen die Amplonianer diese Schule. Das Kollgium steht täglich in Kontakt mit der dortigen Schulleiterin Ivanca und ist so über die Lage vor Ort gut informiert. Vorm 9. Mai, dem Tag, an dem die Russen den Sieg über Nazi-Deutschland feiern, sei die Angst in Lemberg groß gewesen. Aber es sei ruhig geblieben.

Auch Dank der Hilfe vom Niederrhein kann die Schule Zufluchtsort für rund 60 Menschen aus dem Osten der Ukraine sein, die besonders unter dem Krieg leiden. Nicht nur die dort untergebrachten Flüchtlinge werden versorgt, sondern auch deren Familien. Unterricht findet in der Schule in Lemberg nicht statt, das geschieht in Distanzform.

Padtberg berichtete davon, dass die Hilfsgüter in der Schule allmählich zur Neige gehen und man dort weiter auf Unterstützung angewiesen sei. „Dem ökumenischen Liceum zu helfen, ist uns ein Herzensanliegen“, so der Direktor. „Dass Eltern unserer Schülerinnen und Schüler den Transport übernehmen, bewegt mich tief.“ Gebraucht würden Konserven, Tee, Kaffee, Müsli-Riegel, Hygieneartikel, Haferflocken, Reis, Nudeln, Verbandsmaterial und medizinische Hilfsmittel wie Krücken. Spenden können bis zum 3. Juni in der Schule (Raum B1.02) abgegeben werden. Auf Kleidung wolle man verzichten, abgesehen von ungetragenen Socken sowie Unterwäsche in großen Größen.

Auch Geldspenden helfen (Konto DE55 3545 0000 1560 1176 89, Stichwort „Ukraine“). Damit würden Medikamente gekauft. Eine Rheinberger Apotheke gewähre günstige Konditionen. Die Millinger Ukraine-Hilfe, die Ende Juni ein großes Familienfest plant, hat dem Amplonius-Gymnasium Unterstützung angeboten.

(bp)