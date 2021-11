Medienentwicklungsplan in Radevormwald : Digitalisierung in den Schulen läuft sehr gut

Neue PCs fürs Gymnasium gab es im Dezember 2020 (v.l.): Jürgen Funke (Schulamtsleiter), Matthias Fischbach-Städing (Schulleiter), Johannes Mans und Maik Kranjc-Dohlien (Digitalbeauftragter der Stadt). Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Schulausschuss stimmte für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans. Über das Förderpaket „Digitalpakt Schulen“ hat die Stadt für den Ausbau der digitalen Infrastruktur der weiterführenden Schulen für die Jahre 2022 bis 2024 eine Fördersumme von 587.804 Euro beantragt und bewilligt bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die Digitalisierung an den Schulen in Radevormwald verläuft nach Plan. Maik Kranjc-Dohlien informierte im Schulausschuss über die wichtigsten Fortschritte in den vergangenen Jahren und gab einen Ausblick über die weiteren Maßnahmen. „Wir haben die meisten Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht. Wichtig ist die Standardisierung der medialen Ausstattung in den Schulen, damit die Schüler auf den weiterführenden Schulen mit der Technik weiterarbeiten können, die sie in der Grundschule kennengelernt haben“, sagte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Über das Förderpaket „Digitalpakt Schulen“ hat die Stadt für den Ausbau der digitalen Infrastruktur der weiterführenden Schulen für die Jahre 2022 bis 2024 eine Fördersumme in Höhe von 587.804 Euro beantragt und bewilligt bekommen. Der Medienentwicklungsplan bis 2025 sieht vor, dass weitere Endgeräte für Schüler und Lehrer angeschafft werden. „Das Ziel ist es, nach Möglichkeit bis 2024 jedem Schüler in Radevormwald für den Zeitraum an der jeweiligen Schule ein Tablet zur Verfügung zu stellen“, sagte Maik Kranjc-Dohlien. Er hat bisher positive Rückmeldungen von den Lehrern und Schülern bekommen, die bereits ein Tablet nutzen. Die Whiteboards in den Schulen sollen durch interaktive Displays ersetzt werden.

Damit die digitalen Endgeräte in den Schulen optimal genutzt werden können, ist die Infrastruktur des Netzwerkes wichtig. Teil einer strukturierten Netzwerkverkabelung ist die Geländeverkabelung, die Gebäudeverkabelung vertikal sowie die Etagenverkabelung horizontal. Der Netzwerkausbau an den Schulstandorten in Radevormwald wird bis 2025 fortgeführt.

An den Grundschulen herrscht momentan kein Handlungsbedarf, das gilt auch für die Sekundarschule. Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) wurden bis auf die Modernisierung der Klassenräume und die Modernisierung der Etagenverkabelung alle Arbeiten wie geplant durchgeführt. Das Schulzentrum Hermannstraße hat im Jahr 2020 ein 10-GB-Glasfaser-Netzwerk Backbone erhalten und wurde damit für die Modernisierung und den Ausbau der Klassenräume nach Raumbuch vorbereitet. Der Beginn des Umbaus der Klassenräume wurde im Zuge des Digitalpakts für 2021 geplant, hat sich aber wegen der umfangreichen Ausschreibung auf 2022 verschoben. Auch an der Armin-Maiwald-Schule stehen die Verkabelungen der Klassenräume für nächstes Jahr an. Der „Warenkorb“, mit dem jedes Klassenzimmer ausgestattet werden soll, wird in den kommenden Jahren auf die Fortschritte der Digitalisierung und der damit verbundenen Technik reagieren.