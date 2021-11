Kulturkreis Radevormwald : „Der Sandmann“ im Bürgerhaus

Radevormwald Das Landestheater Detmold führt am kommenden Mittwoch ein Schauspiel nach E.T.A. Hoffmann im Bürgerhaus auf. Das Stück wird ohne Pause aufgeführt und dauert etwa 70 Minuten.

Hierin erzählt der Student Nathanael seinem Freund Lothar in einem Brief, er habe in der Gestalt des Händlers Coppola den Advokaten Coppelius wiedergetroffen. Dieser hatte während Nathanaels Kindheit mit dessen Vater alchemistische Experimente durchgeführt, die letztlich zum Tod des Vaters geführt hatten. Coppelius steht in Verbindung mit einem Kindheitstrauma Nathanaels, weswegen er in ihm die Gestalt des Sandmanns sieht, eines Monsters, das Kindern die Augen ausreißt. In seiner Verwirrung adressiert Nathanael den Brief jedoch nicht an Lothar, sondern an seine Verlobte Clara, die ihm in einem Antwortschreiben rät, seine Fantasie zu zügeln, da der Sandmann nur eine Ausgeburt seines Unterbewusstseins und Coppolas Ähnlichkeit mit Coppelius rein zufällig sei.