Wirtschaft in Radevormwald : Schalter-Ikone für Tempel der Architektur

Info

Anbieter Die Firma Gira Giersiepen in Radevormwald zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen Entwicklungen prägt und beeinflusst das Familienunternehmen mit Hauptsitz an der Dahlienstraße in Radevormwald seit seiner Gründung im Sommer 1905 die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung.

Systeme Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme finden heute in 40 Ländern Anwendung, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew, im Stephansdom in Wien und im Banyan Tree Hotel in Schanghai.

Gesellschaften Zur Gira-Gruppe gehören die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Burgwindheim sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid, das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg und die Start-up-Firma Senic in Berlin.

Umsatz Zusammen erwirtschaften damit etwa 1700 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 370 Millionen Euro in 2020.