Wohnungshilfen Oberberg auch in Radevormwald im Einsatz : Aufmerksamkeit kann Leben retten

Wohnungshilfen Oberberg auch in Radevormwald im Einsatz

Radevormwald Auch in Oberberg gibt es Obdach- und Wohnungslose. Die Wohnhilfen Oberberg unterstützen diese Menschen, wenn sie es denn wollen. Zwang soll nicht ausgeübt werden.

Die Regionalteams seien im Nordkreis für Radevormwald, Wipperfürth, Hückeswagen und Lindlar zuständig, in der Kreismitte für Gummersbach, Bergneustadt, Marienheide und Engelskirchen sowie im Südkreis für Waldbröl, Nümbrecht, Wiehl, Morsbach und Reichshof. „Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Polizei zuständig – und kümmert sich um die weitere Vermittlung an das Ordnungsamt“, sagt Fenner. Das würde sich darum kümmern, die Person in eine Notunterkunft unterzubringen. „Bei akuter Gesundheitsbedrohung sollte man den Rettungsdienst unter der 112 anrufen“, rät Fenner.