Landesweite Aktionswoche auch in Radevormwald : Gewalt gegen Frauen öffentlich machen

Außenstellen Die Beratungsstelle der Caritas Oberberg für Frauen, die Gewalt erlebt haben, hat zwei Außenstellen – in Waldbröl und im Caritashaus, Hohenfuhrstraße, in Radevormwald. Dort sitzt immer montags, 10 bis 14 Uhr, Petra Donner, ihre Vertretung übernimmt Claudia Wahle-Ruzicka. Telefonisch ist immer jemand zu erreichen unter Tel. 02261 600919 oder mobil 0171 3638317, E-Mail: petra.donner@caritas-oberberg.de

Wochenmarkt Petra Donner und einige Mitarbeiterinnen aus dem Frauenhaus Oberberg werden am Mittwoch, 24. November, 8 bis 13 Uhr, an einem Stand auf dem Wochenmarkt über das Thema „Gewalt an Frauen“ informieren und als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen.

Rathaus In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erstrahlt das Radevormwalder Rathaus an der Hohenfuhrstraße in der Signalfarbe orange, um auf das Thema aufmerksam zu machen.