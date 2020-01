Busse in Radevormwald : Schulbusverkehr soll doch günstiger werden

Busse in Radevormwald

Radevormwald Die Verkehrsunternehmen haben ihre Tourenplanung auf den neuesten Stand gebracht. Nun gibt es doch Hoffnung auf Einsparung.

Gute Nachricht für die Finanzen der Stadt Radevormwald: Nachdem es zunächst so aussah, als würde das Ziel, beim Schulbusverkehr zu sparen, verfehlt werden, gibt es nun Hoffnung, dass die Stadtkasse doch entlastet wird. Für den kommenden Schulausschuss am 22. Januar hat die Verwaltung eine neue Kalkulation der Kosten erstellt. „Wir haben von den Unternehmen, die nun den Schülerspezialverkehr übernommen haben, eine neue Kostenabrechnung erhalten“, erklärt Jürgen Funke, der Leiter des Schulamtes. Die Tourenplanung für die fünf Busse auf den fünf Linien sei nach den Erfahrungen der ersten Monate aktualisiert worden.

Der Schulbusverkehr war zu Beginn des laufenden Schuljahres an die Wuppertaler Busunternehmen Rheingold und Meinhardt gegangen. Die Ratsmitglieder hatten dagegen gestimmt, über ein Inhouse-Geschäft den Busverkehr neu mit der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) zu verhandeln, sondern den Schülerspezialverkehr neu auszuschreiben. Der Vorschlag der Verwaltung, dass die Stadt Radevormwald Gesellschafter der OVAG werden und den Schulbusverkehr als Inhouse-Geschäft verhandeln sollte, fand im Rat keine Mehrheit. Die OVAG entschied sich daraufhin zur Überraschung der Politik, kein Angebot einzureichen.

Zahlen Den Schülerspezialverkehr nutzen im aktuellen Schuljahr 237 Kinder. Im Schuljahr 2018/2019 waren es 409 Kinder. Vor der Umstellung zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 hatten 76 Kinder ein Schülerticket der OVAG sowie sieben Kinder ein Primat-Ticket dieses Busunternehmens. Nun haben 230 Mädchen und Jungen ein Schülerticket der OVAG und zwölf Kinder ein Prima-Ticket. 172 Kinder sind mit der Umstellung vom Schülerspezialverkehr in den ÖPNV überführt worden.

Demnach werden die Kosten für den Schulbusverkehr, die sich im Jahr 2019 auf 792.000 Euro beliefen – also mehr als im Jahr 2018 (780.000 Euro) – im Jahr 2020 voraussichtlich auf 750.000 Euro sinken. Für die folgenden Jahre wird nur eine geringfügige Steigerung der Kosten erwartet, bis zu 754.000 Euro im Jahr 2023. In diese Kosten sind auch die Aufwendungen für Schüler-Tickets, für Taxi-Kosten, Erstattungen an Eltern und sonstige Schulfahrten eingerechnet.