CDU-Politiker aus Radevormwald : Christian Viebach (CDU) zieht sich aus der Politik zurück

Christian Viebach (CDU) will sich künftig auf sein Privatleben konzentrieren. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Der ehemalige Bürgermeisterkandidat und CDU-Fraktionsvorsitzender will sich für kein politisches Mandat mehr bewerben.

Der Radevormwalder CDU-Politiker Christian Viebach hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. „Nachdem ich mich persönlich nun 17 Jahre lang für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald kommunalpolitisch engagiert habe, habe ich mich entschieden, dies nun mit dem Ablauf dieser Legislaturperiode des Oberbergischen Kreises im September 2020 zu beenden“, teilt Viebach in einer persönlichen Erklärung mit. „Ich möchte einfach mehr Zeit für mein Privatleben und Freunde haben, was leider in den letzten Jahren nicht so möglich war, wie ich es mir gewünscht hätte“, begründet der Christdemokrat diesen Schritt. „Neben den Sitzungszeiten bedarf es oft auch vieler Abstimmungen, die sehr zeitaufwendig sein können.“

Christian Viebach war Anfang der 2010er Jahre die einflussreichste Gestalt in der Radevormwalder CDU. 2009 wurde er zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, 2012 in diesem Amt bestätigt. Im Jahr 2015 kandidierte er als gemeinsamer Kandidat von SPD und CDU für die Bürgermeisterwahl. Seine Wahl, die eigentlich als sicher galt, scheiterte, als bekannt wurde, dass eine Mitarbeiterin des Rathauses gegen ihn Anzeige wegen Stalkings erhoben hatte. Die Bürgermeisterwahl gewann Johannes Mans.

Zwei Jahre später geriet Christian Viebach erneut in die Schlagzeilen, als der Vorwurf erhoben wurde, er habe als Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Verdienstausfälle eingefordert, die ihm laut einem juristischen Gutachten nicht zustanden. Viebach legte daraufhin den Posten im Verwaltungsrat sowie alle Mandate im Rat und in den politischen Gremien in Radevormwald nieder. Derzeit ist er für die CDU Oberberg in der Kreispolitik aktiv.