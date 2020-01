Problemvermieter in Radevormwald : Mieter von Altro Mondo zeigen Mängel auf

Problemvermieter in Radevormwald

Wupperorte Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) machte sich gemeinsam mit Ratsmitgliedern ein Bild von Zuständen auf der Brede und sprach mit den Anwohnern über ihre Probleme.

Der Wohnkomplex Auf der Brede ist seit 2015 im Besitz der Altro Mondo GmbH. Laut den Mietern hat sich die Lebensqualität in den Wohnungen seitdem stark verschlechtert. Bereits im vergangenen Jahr gingen sie mit Mängeln an die Öffentlichkeit.

Am Samstagnachmittag traf sich der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) gemeinsam mit Ratsmitgliedern aus Radevormwald sowie einigen Mietern, um mit ihnen über die Probleme vor Ort zu sprechen. Sven Wolf wollte sich selber ein Bild von den Wohnungen des „Problemvermieters“ machen und davon, ob sich nach der Steigerung des öffentlichen Drucks 2019 etwas getan hat. „Nur weil es nach dem überregionalen Presseecho ruhiger um die Wohnungen geworden ist, heißt das nicht, dass der Vermieter seinen Pflichten nachgekommen ist“, sagt Sven Wolf. Zum Sprachrohr der Siedlung ist Tanja Behnke geworden, die seit 2018 auf der Brede wohnt und sich detailliert mit den Mängeln auseinandergesetzt hat. „In vielen Wohnungen gibt es Schimmel, die Treppenhäuser werden nicht geputzt, die Keller sind vermüllt, die Außenanlagen werden nicht gepflegt und im letzten Jahr sind die Heizungen ausgefallen“, fasst sie die gravierenden Mängel zusammen. Unbefriedigend ist außerdem die Kommunikation mit dem Vermieter. „Man kann nie jemanden erreichen und landet immer nur bei einem anonymen Callcenter“, sagt Tanja Behnke.

So kritisch und mutig wie Tanja Behnke sind nicht alle Mieter. Sie haben die unverhältnismäßigen Forderungen in der Vergangenheit bezahlt. „Hier leben viele alte Menschen, die das vielleicht nicht überprüfen können oder es sich nicht trauen“, sagt sie. Mittlerweile sind von 140 Wohnungen, die zu dem Komplex gehören, 90 Wohnungen nicht mehr belegt. Manche Mieter bewohnen eine Wohnung in einem sonst leeren Haus.