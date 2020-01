Forum und Museum in Nümbrecht : Playmobil-Ausstellung auf Schloss Homburg wird bis April verlängert

Nümbrecht Mit bislang 20.000 Besuchern zeigt das Museum und Forum Schloss Homburg seine bislang erfolgreichste Sonderausstellung.

Wer die aktuell größte zusammenhängende Playmobil-Schaulandschaft in Deutschland noch erleben will, muss allerdings schnell sein: Bis 9. Februar können Besucher im Forum des Museums die beeindruckende Weltkarte, auf der sich Römer, Wikinger und Indianer tummeln, bestaunen. Dann werden die Räumlichkeiten im Forum wieder für eine Vielzahl an Kulturveranstaltungen gebraucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Oberbergischen Kreises.